Suspeita encerrou projeto

A titular da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (Seduce), Raquel Teixeira, disse em depoimento à promotora de Justiça Fabiana Lemes Zamalloa do Prado em outubro de 2016 que o projeto foi abortado depois que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) pediu informações sobre o contrato por suspeita de irregularidade. Ela disse que se reuniu com o presidente do...