Suspeita de torturar cunhado de 11 anos em Goiânia é localizada no MT

A mulher suspeita de ter participação no crime, em que uma criança era mantida em cárcere privado pelo próprio irmão de 28 anos, foi localizada na tarde desta quarta-feira (11) no estado do Mato Grosso.

De acordo com a delegada Paula Meotti, a delegacia de lá já recebeu uma carta precatória pra que ela deva ser ouvida. Segundo as investigações, a mulher está no Mato Grosso desde dezembro do ano passado. O irmão da vítima já foi preso nesta terça-feira (10).

A criança foi encontrada trancada em um barracão onde era mantido sem comida na Vila Santa Helena, em Goiânia. A vítima contou aos Policiais Militares (PM) que o irmão e a cunhada o amordaçavam, o agrediam a chibatadas.

O menino contou ainda que as agressões aconteciam há um ano quando ele perdeu o pai e foi morar com o casal. De acordo com a PM, no momento do flagrante, o autor tentou fugiu, mas foi capturado pelos policiais. A mulher, também suspeita de agredir a criança, não tinha sido encontrada.