Surto de sarna entre detentos expõe condições da POG

Um surto de sarna entre os presos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, mobilizou nesta semana o departamento de saúde da unidade, a Pastoral Carcerária e o Conselho da Comunidade na Execução Penal de Aparecida de Goiânia (CCEP). Juntos, distribuíram medicação para 1 mil dos 1,7 mil presos que cumprem pena no local. C...