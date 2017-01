Surto de febre amarela já preocupa goianos

Os goianos acompanham com receio a situação do Estado vizinho, Minas Gerais, que sofre com um surto de febre amarela. Esta semana o Ministério da Saúde (MS) divulgou que já são 184 casos suspeitos notificados e 47 mortes, também sob suspeita da doença, em 29 municípios mineiros. Das mortes, 8 foram pela doença, informou ontem à noite o MS. A região afetada é próxima ao Es...