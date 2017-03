Suposto pastor é preso acusado de matar um homem a pauladas e pedradas em Goiânia

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra Daniel Batista de Moraes, de 30 anos, que se apresentava como pastor evangélico e estava foragido da Justiça desde 2012, quando foi condenado a nove anos de prisão por matar um homem a pauladas e pedradas. Além do assassinato, ele também foi denunciado por maus-tratos e exploração contra dependentes químicos que estavam em recuperação em uma instituição que ele, mesmo sentenciado, havia criado.

Segundo a Polícia Civil, na noite de Natal de 2006, Moraes matou Damião Batista de Carvalho após uma discussão entre os dois, durante confraternização que ocorria no Setor Eli Forte, em Goiânia. Em 2012, Daniel foi condenado pelo crime e desde então, estava foragido.

Após a decisão da Justiça, ele criou uma clínica de reabilitação no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, para dependentes químicos. De acordo com as investigações, ele foi denunciado por um diretor do estabelecimento que dizia que Daniel intimidava, inclusive com uma arma de fogo, e explorava os internos que eram obrigados a vender doces em ônibus do transporte coletivo da Capital.

Depois das denúncias, Daniel fugiu da cidade e passou a morar em Hidrolândia, onde foi preso por policiais civis da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH).

O caso vai ser apresentado nesta quarta-feira (8), na DIH, durante entrevista coletiva.