Supermercado Tatico em Águas Lindas é processado em R$ 1 milhão por fraudar jornada de trabalho

Uma ação foi ajuizada contra a unidade do Supermercado Tatico localizada em Águas Lindas por fraude na anotação da jornada de trabalho. O Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) requer que a Justiça obrigue a empresa a manter o registro correto da jornada de seus empregados, sob pena de multa diária de R$ 20 mil, além de aplicar uma penalidade de R$ 1 milhão por danos morais coletivos.

Conforme explica o procurador do Trabalho Tiago Ranieri de Oliveira, responsável pelo caso, ficou comprovado, por meio de depoimento de ex-empregados, que o Tatico obrigava seus trabalhadores a adotar as seguintes condutas, todas irregulares: que batessem o cartão de ponto após o fim da jornada e voltassem ao trabalho; ou chegassem antes do início da jornada sem bater o ponto; ou registrassem o intervalo intrajornada, mesmo que não aproveitado. Os empregados relataram também que recebiam advertência caso batessem o cartão de ponto nos horários efetivamente trabalhados.

Ainda segundo o procurador, o Tatico não se dispôs a corrigir as irregularidades constatadas, bem como a assinar o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), o que levou o MPT ajuizar ação na Justiça do Trabalho.

Proteção à saúde

De acordo com a legislação, para qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de seis horas é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, de duas horas. O objetivo desses intervalos é a proteção da vida, da saúde e da integridade física dos trabalhadores.

A reportagem ligou várias vezes no número do telefone disponibilizado no site do Supermercado Tatico, mas as ligações não foram atendidas.