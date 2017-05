Supermercado em Goiânia é interditado com mais de meia tonelada de produtos impróprios

Após uma denúncia de que as condições sanitárias da panificadora do Supermercado Vieira, na Avenida New York, no Setor Novo Mundo, em Goiânia, estava irregular, equipes do Procon Goiás, Vigilância Sanitária Municipal e Delegacia de Defesa do Consumidor foram até o local na manhã desta segunda-feira (15) e interditaram o estabelecimento. Ao todo, foram mais de meia tonelada de carnes, produtos de panificação e limpeza apreendidos.

"Acreditávamos que não tinha irregularidades, porque o saguão principal estava em ordem e limpo, mas quando entramos no açougue, na padaria e no depósito, fomos surpreendidos. O cliente não sabe como os produtos estão sendo fabricados, produzidos e armazenados", explicou o gerente de fiscalização do Procon Goiás, Marcos Rosa.

Segundo o Procon Goiás, durante a vistoria foram encontradas diversas irregularidades. No açougue, estavam produtos diversos produtos sem origem, sem data de fabricação e vencimento, mantidos fora da temperatura adequada e sem condições de higiene, além do ar condicionado de forma incorreta.

"A panificadora também estava sem qualquer condição de higiene, com formigas andando em produtos abertos e outros produtos fora da temperatura adequada" diz Rosa.

Ainda na vistoria, as equipes foram até um depósito do supermercado, que funciona ao lado e também encontraram produtos sem refrigeração adequada, alimentos próximos da porta do banheiro, armazenamento incorreto de leite e embalagens violadas por roedores.

O supermercado foi autuado por condições impróprias de higiene e graves infrações sanitárias, além de produtos vencidos, mal acondicionados e impróprios para consumo.