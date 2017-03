Supermercado é interditado com meia tonelada de alimentos impróprios em Goiânia

O supermercado Girassol, na Avenida Buenos Aires, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, foi interditado pela Vigilância Sanitária, em mais uma etapa da Operação Olho Vivo, que tem por objetivo principal combater as práticas inadequadas em supermercados. No local, foram encontradas meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo.

A operação, coordenada pelo delegado Rodrigo do Carmo Gondinho, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, com o apoio do Procon Goiás, foi deflagrada na última terça-feira (28), após uma denúncia anônima de que no estabelecimento havia um forte odor característico de alimentos deteriorados, presença de roedores e insetos.

"A Polícia Civil foi até o local, com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal e do Procon Goiás, e constatou que havia uma grande quantidade de alimentos impróprios para o consumo, alimentos armazenados de forma inadequada às regras sanitárias, roedores, insetos, venenos para rato, entre outros produtos químicos armazenados junto com os alimentos", afirmou o delegado Webert Leonardo.

A equipe ainda constatou que o supermecado tinha uma estrutura física precária, péssimas condições higiênico-sanitárias, bem como não atendia à prática exigida pela lei na manipulação de alimentos, estando sem confições de armazenamento de produtos alimentícios. "Foram encontradas baratas mortas em boa parte do estabelecimento, veneno para ratos no depósito, juntamente com os produtos a serem expostos para consumo, e ainda naftalina espalhada na parte inferior do freezer de refrigeração da carne que abastece o açougue", informou a PC.

Foram apreendidos 421 kg de carnes bovinas, suínas, aves e linguiças e mais 40 kg de produtos diversos com prazo de validade expirado. O proprietário do estabelecimento foi autuado e pagou a fiança de R$ 1.874,00. Já o supermercado permanece interditado.

"Intoxicação alimentar é muito sério, pode ocasionar até a morte. A Decon vem atuando de forma sistemática, independente da localidade dos estabelecimentos, para proteger a saúde do consumidor. O nosso propósito é gerar uma função pedagógica para esses empresários, proprietários de supermercados e também para a população, para que denuncie e que possamos estar sempre agindo em proteção a saúde do consumidor", afirma o delegado.