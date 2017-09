Superlotação impede novas internações no Materno Infantil

A direção do Hospital Materno Infantil (HMI) bloqueou a partir desta segunda-feira (4), novas internações nas unidades de obstetrícia e neonatologia. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o motivo do bloqueio das internações é a superlotação que a unidade enfrenta.

O hospital quer garantir a segurança dos pacientes que já estão internados. A medida será mantida até que a Regulação Municipal efetive a transferência dos pacientes excedentes para outras unidades conveniadas ao SUS. O tempo do bloqueio portanto, é indeterminado.

A direção do HMI enfatizou que já notificou os órgãos reguladores, gestores e fiscalizadores sobre o bloqueio.