Sucuri de 3 metros é encontrada em empresa de alimentos

Bombeiros Militares da Bahia resgataram nesse sábado (20) uma sucuri de aproximadamente três metros de comprimentos. A cobra foi encontrada dentro da empresa alimentícia Bunge, na BR 242, em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste do estado.

Após ser resgatado, o animal foi devolvido à natureza. Segundo especialistas, essa espécie de víbora pode atingir até 10 metros de comprimento e pesar cerca de 100 kg, além de viver em média 30 anos.

A recomendação para quem se encontrar em situação semelhante é se afastar do local e chamar as autoridades competentes.

No dia 24 de abril, uma jiboia de aproximadamente 2,5 metros foi encontrada no quintal de uma residência no bairro de Patamares, em Salvador. O ofídio foi resgatado por agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil.

Segundo supervisor da guarda municipal o somente em 2017, em Salvador, já foram resgatadas mais de 50 serpentes de diversas espécies, “as jiboias são as mais encontradas. É a espécie que mais se adaptou ao ambiente urbano", informa Robson Pires.