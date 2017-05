STF decide que bem de traficante pode ser confiscado mesmo sem uso para crime

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (17) que o confisco de um bem de um traficante de drogas, pelo poder público, mesmo que esse bem não tenha sido usado de forma frequente para o cometimento de crime.

O entendimento do STF é que não é preciso ficar demonstrado o uso do bem no momento do flagrante ou a aquisição com dinheiro oriundo da venda de drogas. Por exemplo, um traficante é preso no momento em que transportava drogas em um carro. Mesmo que o veículo não seja usado de forma frequente para o tráfico, poderá ser apreendido. Assim como um carro adquirido por um traficante com dinheiro da venda ilegal.

Como a decisão tem a chamada repercussão geral, que deverá ser seguida a partir de agora pelas demais instâncias do Judiciário.

No julgamento desta quarta, a Corte derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), que havia devolvido o carro a um homem flagrado com 88 quilos de maconha no porta-malas. Nesse caso, o TJ-PR não viu prova de que o veículo tivesse sido preparado para disfarçar o transporte da droga nem que tivesse sido usado reiteradamente para traficar.