SSPAP quer mais tempo para concluir reforma e transferir presos de volta à POG

A Justiça havia estipulado um prazo de 15 dias para o retorno dos presos, mas o coronel Victor Dragalzew, superintendente executivo da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), disse ao G1 que irá solicitar um período maior para realizar transferir os presos levados para a cadeia de Anápolis, de volta para a Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Goiânia.

A transferência temporária se deu após a rebelião no complexo prisional, quando os detentos danificaram parte da estrutura da unidade. "Vamos pedir um novo prazo para a Justiça. Em 15 dias, seria impossível fazer os reparos necessários. Vou falar com o setor de engenharia e apresentar um cronograma. Não tenho opção, é um problema sério nas mãos", afirmou.

A decisão da juíza Lara Gonzaga de Siqueira foi proferida no dia 24 de fevereiro. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), a SSPAP foi notificada dois dias depois, no dia 26. Porém, o prazo começou a correr no dia 1º de março e, portanto, se extingue no dia 15 do mesmo mês.

Segundo Dragalzew, o material já foi adquirido e a contratação de mão de obra está em processo, mas ele não sabe afirmar ainda o tempo necessário para reforma.

"Não vamos nos eximir das nossas responsabilidades, mas em primeiro lugar está a vida. Não posso voltar os presos para lá sem nenhuma condição. Estamos dialogando a melhor forma de resolver tudo. Não é má vontade, foi algo alheio à nossa vontade", justifica.

Reunião

Nesta segunda-feira (6), o superintendente participou de uma reunião com membros do Ministério Público, Justiça e comunidade para tratar o assunto. O promotor de Justiça que conduz o caso, Lucas César Costa Ferreira, afirmou que o encontro foi pouco produtivo e que saiu desacreditado dele.

"O balanço que eu faço é negativo. Eles não estão tomando as providências e nosso receio é que isso se perdure. Minha intenção era que a secretaria trouxesse algo de concreto, uma data, mas isso não ocorreu", disse.

Ferreira destacou que o presídio que recebeu os presos não havia sequer sido inaugurado e seria usado para resolver os problemas penitenciários da cidade.

"Anápolis tem uma unidade prisional antiga com mais de 700 presos em um local com capacidade para 250. A nova cadeia, que tem 300 vagas, seria o destino de alguns desses detentos para desafogar a outra. Se não seria a solução do problema, ao menos o abrandamento dele", pontua.

Além disso, conforme o promotor, a situação está influenciando a segurança da população. Ele explica que parte do efetivo da PM foi deslocado para atuar na cadeia, causando "buracos" na cidade em várias áreas que não estão sendo cobertas pela corporação.

Mortes

Segundo o assessor de comunicação da Polícia Militar de Goiás, tenente-coronel Ricardo Mendes, o tiroteio que deixou mortos e feridos ocorreu após um conflito presos das alas A, B, C, 310 e 320. “A confusão começou entre duas facções rivais e foi contida pelo sistema de segurança pública. Nenhuma fuga foi registrada”, afirmou.

Três dos cinco presos mortos foram identificados. São eles: Thiago César de Souza, conhecido como Thiago Topete, líder de uma quadrilha de tráfico de drogas, apontada como autora de várias mortes, William Seixas Silva Barbosa e Alexandre Batista França. As identidades dos outros dois não foram confirmadas.