Sorteio de moradias no Residencial Nelson Mandela acontece no próximo sábado (26)

No próximo sábado (26), a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Agência Goiana de Habitação (Agehab), vai sortear endereços para 1.222 beneficiários do Residencial Nelson Mandela com os cadastrados aprovados.

O sorteio será efetuado pela Caixa, às 9 horas, no Ginásio Goiânia Arena, no Jardim Goiás.

Os beneficiários devem comparecer ao local do evento com a carta convocatória enviada pela Agehab e documentos pessoais do titular ou cônjuge (CPF, carteira de Identidade, de Trabalho ou habitação).

De acordo com a Gerência de Cadastro da agência, 394 beneficiários sorteados não apresentaram toda documentação exigida ou estão com pendências cadastrais junto à Caixa. Quem estiver na lista com pendências deve procurar a Agehab para apresentar os documentos e regularizar situação, e só então serão habilitados a um novo sorteio de endereço para as unidades restantes.

Residencial Nelson Mandela

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, no valor de mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (Fundo de Arrendamento Residencial – FAR) e o Município. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42,9m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro.

Atendimento Agehab: 30965050