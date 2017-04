Sonho de estudante agredido por PM em Goiânia é concluir Ciências Sociais, afirma mãe

O estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG) Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, sempre quis ter o curso superior na área, de acordo com a mãe, a cabeleireira Suzeth Barbosa, de 49 anos. O jovem, que está no segundo ano de Ciências Sociais, já possui graduação em Tecnologia da Informação, feita em São Paulo. “Ele gosta demais do curso. Sempr...