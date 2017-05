Sol será predominante em todas as regiões de Goiás nesta quinta-feira

O sol vai predominar em todas as regiões de Goiás nesta quinta-feira (11). Durante a manhã, as temperaturas serão bem amenas, podendo a chegar a valores inferiores a 15ºC. À tarde, as temperaturas podem subir e passar dos 30ºC.

No Norte goiano, mínima de 22ºC e máxima de 34ºC, com sol entre poucas nuvens. No Sul, mínima de 18ºC e 32ºC como máxima. Na Região Central, mínima de 15ºC e máxima de 31ºC e, na Leste, mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

A umidade relativa no Estado encontra-se baixa em pontos localizados, sendo menor de 30%.

Para Goiânia, temperatura mínima de 17ºC, podendo chegar a 32ºC, com sol entre poucas nuvens.