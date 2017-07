Sobrinho é suspeito de matar tio e jogar o corpo em bueiro

Um adolescente de 14 anos é suspeito de estar envolvido na morte de um homem cujo corpo foi jogado em um bueiro em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), no último dia 23. O jovem é sobrinho da vítima.

Segundo a 23ª Delegacia de Polícia, outros dois adolescentes de 17 anos também tiveram participação. Eles vão responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio, bem como ocultação de cadáver.

O motivo do crime teria sido vingança. De acordo com as investigações, a vítima seria usuária de drogas, furtava objetos e dinheiro em casa para sustentar o vício e agredia a irmã, mãe de um dos adolescentes.

Segundo a polícia, os jovens usaram uma faca e uma barra de eixo veicular para matar A.O.C., de 40 anos. Os objetos foram arremessados junto com o corpo da vítima em um bueiro localizado no Condomínio Por do Sol. O assassinato ocorreu no dia 20, na QNP 36. O corpo foi levado até o local da desova em um carro que pertence ao pai da vítima.