Sobrinha de 2 anos de cantor brasileiro morre ao cair do 3º andar

Uma criança morreu após cair do 3º andar de um prédio. O acidente ocorreu no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Helena, que estava a um mês de completar 2 anos, era sobrinha do cantor gospel Anderson Freire, que compartilhou uma mensagem de luto em sua página no Facebook.

Segundo o G1, o acidente ocorreu no dia 23 de dezembro. Helena era alimentada pela sua avó junto à janela quando a tela de proteção se soltou. Ela chegou a ser levada ao hospital em estado grave e ficou internada por três dias, falecendo no início desta semana.

A polícia investiga as causas do acidente.