SMT: Mais da metade da frota parada em Goiânia

“Como é possível trabalhar no trânsito sem veículos?” A indagação foi gravada por alguns servidores da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), no início desta semana, no pátio do órgão localizado na Avenida Portugal, em Goiânia, e divulgada nas redes sociais. No mural é possível observar que 12 veículos estão parados por falta de manutenção. Essa, porém, é apenas uma fração do problema.

A reportagem apurou que dos 49 veículos da Prefeitura, 22 estão estragados. Além disso, das 40 motocicletas, 25 não funcionam. Isso quer dizer que mais da metade da frota (52%) está parada nos pátios. A situação se agravou na pasta, conforme os servidores, de dois meses para cá, quando o pagamento para a mecânica foi interrompido (confira o quadro).

Todos os três guinchos estão estragados e, por isso, o serviço está paralisado na capital. Foi possível identificar o problema no último domingo, 8, em que os carros tomaram conta do espaço destinado aos ciclistas no entorno do Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico, como mostrado pelo POPULAR, e nenhuma providência foi tomada.

O retrato só não é pior no setor de semaforização porque o chefe da área adquiriu com recursos próprios peças e ainda consertou a plataforma do veículo para que os reparos em semáforos da cidade não sejam prejudicados. Na gravação dos agentes de trânsito da SMT há ainda a reclamação da falta de água para consumo.

A presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Goiânia (Sinatran), Andréa Gonçalves de Melo, reforça a reclamação dos agentes. “Os veículos precisam receber baixa e ir para a oficina. Mas não, estão ficando parados nos pátios. Sem secretário, não tem quem assine pagamento. Os agentes também têm ficado prejudicados”, diz. “Por estar nesse período de férias o trânsito está um pouco mais tranquilo. Mas logo passa. Se continuar assim, tende a agravar o problema.”

Dívida

A dívida da Prefeitura de Goiânia com a empresa locatária, a ITA Transportes, também agravou a situação da SMT. Embora a ITA afirme que não tenha retirado veículos dessa pasta e que está negociando valores pendentes, a informação que vem dos pátios da Secretaria é diferente. Segundo os servidores ouvidos pela reportagem, que preferiram não se identificar, dos 19 veículos empregados, cinco foram retidos.

“Temos medo de levar para a manutenção ou revisão, como consta no contrato com a ITA, porque não sabemos se eles ficarão retidos”, relata um deles. Dez carros estariam rodando sem revisão.

Contexto

O gerente de Educação Para o Trânsito, Horário Ferreira, pondera que a situação é natural diante do contexto transitório e de mudança de gestão. “Existem empresas e fornecedores que paralisam as atividades para aguardar a posse da próxima gestão e saber quais serão os procedimentos”, pontua. Além disso, ele frisa que, pele fato de a SMT ser uma secretaria, diferentemente de uma agência, que possui autonomia financeira, os contratos seguem a temporalidade do Paço Municipal e muitos acabam com o fim do mandato do prefeito.