SMT: Mais da metade da frota parada

“Como é possível trabalhar no trânsito sem veículos?” A indagação foi gravada por alguns servidores da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), no início desta semana, no pátio do órgão localizado na Avenida Portugal, em Goiânia, e divulgada nas redes sociais. No mural é possível observar que 12 veículos estão parados por falta de manutenção. ...