SMT garante ter agido dentro da lei no caso da vaga para deficiente; vídeo mostra abordagem

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) de Goiânia enviou uma nota se posicionando sobre o caso do lutador de Jiu Jitsu e policial militar aposentado Elcirley Luz Silva, que foi multado pelo órgão no último dia 23 ao estacionar em uma vaga para deficientes no Outback do Shopping Flamboyant. O órgão informou que o adesivo utilizado pelo policial, que possui uma prótese na perna esquerda, está em desuso desde 2008.

Além disso, a SMT afirmou que Elcirley não portava o cartão de deficiente no veículo no momento da autuação — algo que o motorista informou não ser verdade em um comentário postado na página do POPULAR (veja abaixo). O órgão explicou ainda que, após a aplicação da multa, os agentes de trânsito retornaram ao local a pedido do condutor para esclarecimentos (momento gravado no vídeo acima) e que o condutor poderá entrar com recurso.

Confira a nota da SMT na íntegra:

"A SMT informa que o adesivo em questão está em desuso desde 2008 e o cidadão não portava o cartão de deficiente no veículo no momento da autuação, conforme prevê o Artigo 3º da Resolução 304 do CONTRAN, que exige o cartão que deverá estar visível no painel do veículo. Após a feitura do auto, não é possível a anulação da notificação de infração pelo agente de trânsito. O condutor poderá entrar com recurso.



Informamos ainda que os agentes de trânsito retornaram ao local a pedido do condutor para esclarecimentos. O servidores alegaram que foram desacatados pelo condutor, fato que foi registrado no 8º Departamento de Polícia, no Setor Pedro Ludovico. Em momento algum o condutor foi impedido de retirar o veículo do local para que pudesse ir embora. Ele somente foi autuado conforme o CTB por não portar documento necessário para ocupar a vaga de deficiente."



Desabafo

Elcirley Luz Silva deixou uma postagem na página do POPULAR no Facebook defendendo-se sobre a polêmica ao qual foi envolvido em Goiânia. Elcirley, que é Portador de Necessidades Especiais (PNE), estacionou seu veículo em uma vaga especial no restaurante Outback do Shopping Flamboyant quando estava de passagem pela cidade.

“Sou a pessoa que foi humilhada! Sim humilhada na frente de família, inclusive com o carro fechado para ser guinchado, e antes de um ‘boa tarde’, tinha um CALA BOCA verbalizado por um dos agentes! Segue a foto do meu registro que estava no painel quando disseram ter validade somente o da cidade de Goiânia, o mesmo documento exaurido por órgão competente na cidade onde moro!”, comentou na matéria publicada pelo jornal.

O policial militar aposentado informou na postagem que também apresentou o registro que estava no painel do automóvel.

Opiniões divididas

A história dividiu opiniões nas redes sociais. Só na postagem do POPULAR sobre a história, foram mais de 150 comentários — algumas pessoas questionando a SMT e outros apoiando o órgão.

“Já pago um preço alto em ter perdido minha perna! Já estou condenado até a morte sem ter ela! Mas a última dignidade que tinha é o respeito com minha família, NÃO VOU PERDER! O caminho será longo! Árduo! Mas vou até o último suspiro pela dignidade de minha família!”, completou Elcirley. Confira o comentário na íntegra: