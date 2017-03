SMT deverá usar dinheiro de multas em melhorias para o trânsito

O juiz Fabiano Aragão expediu uma liminar que determina que o Município de Goiânia não use a receita proveniente da arrecadação de multas em serviços diversos daqueles previstos no Código Brasileiro de Trânsito.

A decisão surgiu após ação movida pelo Ministério Público de Goiás (MP) em fevereiro deste ano que constatou que a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) estava utilizando parte da verba em locação de carros de passeio e até café da manhã.

O magistrado ordenou ainda o retorno dos agentes de trânsito da SMT cedidos a outros órgãos para suas funções de origem, o que deve ser comprovado em juízo. Visto que a SMT alegou, à época, ter 319 agentes, mas apenas 254 na fiscalização, estando o remanescente em funções administrativas ou em outros órgãos.

Segundo a liminar, relatórios mensais sobre as receitas destinadas pela Secretaria Municipal de Finanças à Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) deverão ser apresentados até o julgamento do mérito da ação movida pelo MP, cuja autora é a promotora de Justiça Alice de Almeida Freire.

Consta no processo que ao longo de quase um ano a Prefeitura não cumpriu o que determina o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) no que se refere à destinação dos valores provenientes de multas exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Uso indevido de verbas

Os recursos das multas, conforme apurado pela promotora, foram direcionados para a conta única da Prefeitura, na Secretaria de Finanças, e não na SMT, para a correta aplicação. Dessa forma, os recursos passaram a ser entregues para o Município por meio da Secretaria Municipal de Finanças, que, além de controlar as verbas, também arcava com repasse e pagamento de servidores da Guarda Civil Metropolitana, segundo depoimentos.

Em fevereiro, a SMT declarou que foram arrecadados com multa, em 2015, R$ 32 milhões, dos quais R$ 30,5 milhões teriam sido utilizados em despesas nas categorias de educação de trânsito, administrativas, fiscalização, engenharia e sinalização e implantação. Entretanto, nenhum documento que comprovasse esta destinação foi apresentado pelo órgão, bem como não justificado como foi usado o saldo remanescente, superior a R$ 1,5 milhão.

Também na ação, Alice Freire informou que, em 2014 e 2015, o poder público municipal desenvolveu somente nove campanhas de educação para o trânsito e em 2016 não foi apresentado nenhum projeto neste sentido. Também verificou que os serviços de sinalização foram inexpressivos, atingindo 167 bairros da capital em 2015 e 95 no primeiro trimestre de 2016, de um total de mais de 540 bairros cadastrados em Goiânia.