Situação mostra problema com condições sanitárias

O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Robson Azevedo, afirma que a presença dos ratos na localização da Feira Hippie, por si só, já demonstra que as condições sanitárias do local são ruins. A principal preocupação é com a transmissão de leptospirose, que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria existente na urina dos ra...