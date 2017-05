Situação de Isaac se agrava e família busca transferência

A cabeleireira Aline Siqueira Lima, de 35 anos, está cada dia mais desesperada com a situação do seu filho mais novo, Isaac Lima de Sousa, de 1 ano e cinco meses. Como divulgado pelo POPULAR em 18 de abril, o pequeno teve diagnóstico da rara Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave (SCID), mesma condição do irmão Davi Lima de Sousa, de 3 anos e nove meses. Só que n...