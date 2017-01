Sistema de bicicletas compartilhadas em Goiânia fica fora do ar e causa revolta em usuários

O sistema de bicicletas compartilhadas “Debike” está fora do ar desde aproximadamente às 16h desta terça-feira (24). O problema foi identificado por vários usuários que mandaram mensagens para o WhatsApp do POPULAR (62- 9 99952795).

Os usuários que tentaram alugar as bikes não conseguiram tanto no aplicativo quanto no site. Todas as estações aparecem off-line. A reportagem tentou contato com a CMTC para esclarecer o problema, mas não obteve sucesso.

Um mês do projeto

Em 30 dias, quase 10 mil viagens foram realizadas pelas 150 bikes, que estão disponíveis em 15 estações. A frequência de uso das verdinhas na Capital, segundo dados do grupo Serttel, responsável pela operação do sistema, supera em 50% cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, na Argentina.