Sistema Corumbá tem verba liberada

Paralisadas há nove meses por causa de denúncias de superfaturamento, as obras do Sistema Produtor Corumbá, no Entorno do Distrito Federal (DF), tem previsão de retomada para o mês de junho, com redução de R$ 19,5 milhões no preço de quatro conjuntos de bombas hidráulicas. Nesta quinta-feira (11), o Ministério das Cidades deverá anunciar a liberação dos recursos que es...