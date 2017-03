Sintego confirma greve geral a partir do dia 15

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás (Sintego) confirmou uma greve geral por tempo indeterminado para a próxima quarta-feira (15). A decisão foi tomada por unanimidade na quarta-feira (8), durante uma reunião com cerca de 2 mil pessoas em frente à Assembleia Legislativa.

Entre os motivos para a greve, a proposta de Reforma da Previdência Social, além do reajuste salarial dos professores e a data-base dos administrativos. Os servidores também reivindicam aumento salarial aos servidores temporários que estão há três anos sem reajuste (recebendo menos que o salário mínimo), e regularização no atraso do pagamento do vale-transporte.

“Precisamos de uma categoria unida. A força dos profissionais da educação deve ser mostrada neste momento em que nossa carreira está comprometida com estas arbitrariedades. Não temos medo de lutar e convocamos toda a categoria para juntamente com o Sintego dar um basta nesses desmandos” reagiu a presidente do Sintego, Bia de Lima.

Goiânia

O Sintego realiza na sexta-feira (10), uma assembleia geral com professores e servidores administrativos da rede municipal de ensino de Goiânia para discutir a pauta de reivindicações da categoria. A assembleia será realizada no auditório Jaime Câmara da Câmara Municipal de Goiânia a partir das 9h.

Entre os pontos a serem discutidos estão o pagamento integral do piso dos professores; data-base dos administrativos; chamamento dos aprovados no último concurso da educação; e adesão à greve geral do próximo dia 15 de março.

“Nos reunimos com o secretário de Educação e buscamos as vias do diálogo para solucionar uma pauta de reivindicações da rede municipal. Infelizmente este mês fomos surpreendidos com o não pagamento do piso integral dos professores e repasse apenas de um pequeno percentual, o que não vamos aceitar. Com os administrativos também não houve o pagamento da data-base, que segundo estimou o Dieese seria de 6,58% e que deveria ter sido realizado em janeiro, conforme Lei Municipal aprovada em 2015. Diante disto estamos convocando esta Assembleia para que a categoria possa decidir pelos rumos que serão tomados”, afirma Bia de Lima.