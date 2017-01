Sindigoiânia quer discutir suspensão

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (Sindigoiânia) e vereador, Romário Policarpo (PTC) afirma que deve se reunir com o prefeito Iris Rezende para discutir a suspensão da concessão das licenças-prêmio. “Já ficamos dois anos sem esse direito, e há gente que precisa disso, temos de ver com o prefeito essa demanda”, diz. Para ele, muito serv...