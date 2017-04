Sindicatos e movimentos sociais se mobilizam para greve geral nesta sexta-feira (28)

Vários sindicatos e movimentos sociais estão se mobilizando para cruzarem os braços na próxima sexta-feira (28) em todo o Brasil. O objetivo da ação é protestar contra a reforma da Previdência e as mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo Michel Temer.

Em entrevista ao site Uol, o secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo, João Cyres, explicou que os sindicatos estão se mobilizando e que há uma grande expectativa para o dia. “Desde 1966 o Brasil não vive uma greve geral. Os sindicatos estão mobilizando suas bases e aprovando a participação das categorias em assembleia”, afirmou.

No entanto, a paralisação de sexta só atingirá o objetivo desejado se categorias como os metalúrgicos, petroleiros e o setor de transportes aderirem, do contrário o efeito não será o desejado pontua a professora do departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Paula Marcelino ao Uol.

Greve de 1989

Em 1989, entre os dias de 14 e 15 de março cerca de 70% dos trabalhadores cruzaram os braços no Brasil. No entanto, essa porcentagem não é confirmada por todos os envolvidos. Houve uma discordância dos números entre as centrais sindicais e entidades que participaram da ação.

De acordo com levantamento da Folha, no dia 14 de março de 1989 das 26 capitais brasileiras em 12 nada funcionou e nas restantes a paralisação foi parcial. O prejuízo da greve foi avaliado em US$ 1,6 bilhão segundo o comando de greve da época. Depois de 1989 outras greves gerais ocorreram, mas não com o mesmo impacto.

Paralisação de 1996

Após 1989 ocorreram outras greves, sem tanto impacto, no Brasil. Em 1991, a ação foi considerada com sucesso apenas na Paraíba e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apontou que o prejuízo chegou a US$ 150 milhões, em valores da época.

A paralisação de 1996, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ia contra a flexibilização de direitos trabalhistas, o desemprego e a política de privatização apresentada pelo tucano.

Aproximadamente 12 milhões de trabalhadores aderiram a greve, ou seja, 19% da população economicamente ativa, no período.

Sindicatos na defensiva

Especialistas ouvidos pelo Uol explicam que atualmente o movimento sindical está lutando para manter o que já foi conquistado, assumindo assim uma postura defensiva, abrangendo vários setores do país.