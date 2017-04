Sindicato dos médicos confirma que contratos continuam

O presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego), Rafael Cardoso, confirmou que os contratos de mais de 400 profissionais temporários continuam vigentes até o dia 22 de abril. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu adiar a rescisão dos contratos de credenciados, que terminariam ontem, dia 31.

“O colega poderá exerceu a sua função nos seus postos de trabalho e a Prefeitura também honrará a questão salarial”, informou Cardoso em comunicado por vídeo. Ele declara ser favorável à luta médica e que defende a decisão da assembleia geral de quinta-feira, em não aceitar proposta da SMS e continuar boicotando o novo edital de chamamento para credenciamento de médicos da Prefeitura de Goiânia.

Dos 471 contratos temporários, cerca de 5% já venceram, segundo a SMS. Cardoso pede para que esses que já tiveram contrato rescindido aguardem negociações do sindicato. Uma comissão do Simego vai se reunir com a SMS na próxima semana, quando irão propor novas mudanças no edital.

Os outros profissionais têm a opção de ir até a SMS e rescindir o contrato antes do dia 22. Também podem, se optarem, se inscrever para novo credenciamento.