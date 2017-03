Sincronização de semáforos em Goiânia deve ser retomada na tarde desta quinta-feira

Em alguns trechos motoristas já sentem a lentidão no trânsito, em razão do desligamento do software

Quem dirige por Goiânia deve ter notado que nos últimos dias o trânsito na capital está um pouco mais congestionado e lento que o normal. Isso vem acontecendo por causa do desligamento do software temporizador que controla a sincronização de 684 semáforos instalados nas principais vias. A manutenção destes equipamentos já estava interrompida desde o dia 14 de fevereiro.

Em entrevista à TV Anhanguera, o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Goiânia, Felisberto Tavares, afirmou a prefeitura e a empresa paranaense Dataprom, que regula a sincronia de 609 dos 684 semáforos da capital, entraram em um acordo informal e que a situação nas vias e cruzamentos da capital será resolvida ainda nesta quinta-feira (2).

Os demais 75 sinaleiros, localizados na Avenida 85, parte da Avenida T-9, T-4 e Cora Coralina são monitorados pela SMT, com tecnologia própria, podendo ser adaptados de acordo com a necessidade.

Em entrevista à rádio CBN, o secretário disse que, caso a empresa retirasse a sincronização semafórica, o trânsito em Goiânia viraria “um verdadeiro caos”. A afirmação é de antes da retirada total. “Vai piorar e muito. Nosso sistema é sincronizado, permite a fluidez, embora tenha alguns problemas. Sem ele, teremos muitas dificuldades. A administração atual está em dia. Mas temos uma dívida, da gestão passada, desde junho com a empresa”, relata.

Para efeito de comparação da falta de sincronização, os técnicos do consórcio fizeram análise do desempenho de uma linha de ônibus específica antes e depois do fim das ondas verdes. Os dados estão prontos, mas, procurada pelo POPULAR, a Redemob não conseguiu enviá-los até o fechamento da edição, pois precisava de autorização para divulgá-los.

Felisberto pretende, ainda, conversar com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) para demonstrar todo o problema e tentar evitar questionamentos futuros. A empresa chegou a enviar notificações da dívida à Prefeitura no ano passado e este ano, mas não teria, segundo Felisberto, avisado com antecedência que o serviço seria cancelado. Os pagamentos mensais deixaram de ser feitos pela Prefeitura desde agosto do ano passado, resultando em uma dívida de pouco mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 700 mil da gestão passada e R$ 310 mil de janeiro e fevereiro deste ano.

Como já mostrado pelo POPULAR, na edição da última quarta-feira, a gestão Iris priorizará os débitos atuais. As dívidas da administração passada serão renegociadas e a intenção é quitá-las apenas no segundo semestre.