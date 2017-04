Shopping recebe evento com foco na depressão, em Aparecida de Goiânia

A saúde de uma forma geral e a prevenção de doenças com foco na depressão é o tema de um evento realizado no Buriti Shopping, em parceria com a Secretaria do Estado de Saúde (SES), Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e demais parceiros, na sexta-feira (7), das 10h às 16h.

O evento, que integra as ações do Dia Mundial da Saúde, realizado anualmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), terá informações sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, testes e exames para doenças transmissíveis e não transmissíveis e rodas de conversas com especialistas para discussões sobre promoção de cuidados na saúde mental.

Segundo a pesquisa feita pela OMS, foram revelados dados alarmantes do que já é chamado de epidemia. No mundo, o transtorno atinge 320 milhões de pessoas, ou 4,4% da população. A situação brasileira também é preocupante, o país é o segundo mais depressivo da América, com 5,8% dos cidadãos sofrendo com o transtorno, e o mais ansioso do mundo, com a 9,3% das pessoas.

Ainda muito envolta a tabus e preconceitos, a depressão compromete negativamente o desempenho interpessoal, ocupacional e social dos afetados. Ela é caracterizada por uma tristeza severa, persistente por um longo período e causada por alterações neuroquímicas, além de demais condições psicológicas, ambientais e medicamentais. Alguns dos sintomas são alterações de sono e apetite, fadiga, falta de energia e entusiasmo, sentimento de culpa e baixa autoestima, entre outros.

A psicóloga e analista de saúde mental da SES, Renata Santos, conta que pelo estigma, muitas pessoas que sofrem de depressão não buscam ajuda e passam um longo tempo sofrendo enquanto podiam estar em tratamento. “O objetivo do evento é chamar atenção, discutir e falar sobre o assunto. O público poderá tirar dúvidas com os profissionais presentes e obter informações de locais onde podem buscar apoio”, ressalta.



OUTRAS DOENÇAS

Também serão abordadas doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças sexualmente transmissíveis. “O nosso foco é a depressão, mas considerando que o ser humano adoece por diversos fatores, vamos orientar sobre o que mais influencia na qualidade de vida, como o tabagismo, alimentação inadequada e estresse, entre outros”, explica a enfermeira da Área de Vigilância e Promoção da Saúde da SES, Eunice Salles.