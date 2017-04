Shopping proíbe adolescente sem responsável no fim de semana

O fim de semana está próximo, mas em São Carlos, no interior paulista, os adolescentes terão de encontrar uma alternativa aos tradicionais "rolezinhos" que costumavam fazer no shopping Iguatemi, o principal da cidade. O local tem barrado menores de 18 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis aos fins de semana.



O shopping alega ter atendido às reclamações de lojistas e frequentadores ao tomar a medida. Os últimos "rolezinhos" marcados em páginas da internet para acontecer no local são de março.



Histórico



Em São Paulo, os rolezinhos em shoppings começaram a ganhar força entre o fim de 2013 e o início de 2014. Após acionar a Justiça, os empreendimentos da capital conseguiram liminares para impedir as reuniões. Desde 2015, esses megaencontros passaram a ser em praças e parques.



O Ibirapuera, por exemplo, na zona sul da cidade, tem reunido milhares de jovens aos fins de semana, o que motivou a Guarda Civil Metropolitana a fazer blitze para apreensão de bebidas alcoólicas.