Grávidas e lactantes contam com vagas de estacionamento exclusivas no Shopping Bougainville, na rua 9, no Setor Marista, em Goiânia.

De acordo com o centro de compras, a ideia é proporcionar mais comodidade e conforto para as mulheres que visitam o local. No total, são três vagas disponíveis desde o dia 27 de dezembro no estacionamento G1, mas dependendo da procura há a possibilidade da criação de mais três vagas no estacionamento G2.