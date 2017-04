Shopping de Goiânia recebe feira de adoção neste final de semana

O Shopping Passeio das Águas realizará uma feira de adoção de animais neste domingo (9). O evento é promovido pelo grupo de proteção animal Miau AuAu, e contará com 50 pets disponíveis para quem quiser cuidar.

Todos os cães e gatos foram resgatados da rua e já estão vacinados, castrados e vermifugados.

Quem quiser garantir um bichinho deve estar na loja Petz, entre as 14h e 19h. Lá os candidatos passarão por uma triagem que identificará quem está apto a adotar um animalzinho. Vale lembrar que somente maiores de 18 anos com documento de identificação pessoal e comprovante de endereço poderão participar do processo.

Caso aprovado, é só pagar uma taxa de 40 reais, que servirá para bancar o resgate de outros animais, assinar o termo de adoção e levar o bichinho pra casa!

Confira abaixo algumas fotos dos animais: