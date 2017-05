Shopping de Aparecida recebe posto de vacinação contra Influenza

A campanha de vacinação contra Influenza 2017 continua agora no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, nesta terça e quarta-feira (16 e 17), e no sábado (20). O posto móvel para a vacinação está localizado no térreo do centro de compras.



Para se proteger, a população deve levar o cartão de vacinas e um documento pessoal com foto. Hoje (16) e amanhã (17), a imunização será feita das 16h às 21h, já no sábado (20), que será o dia D contra a doença, o horário de vacinação será das 10h às 17h.

A vacina oferecida será a trivalente, que protege contra três tipos de vírus da gripe, o H1N1, o H3N2 e o B. O objetivo da campanha é reduzir as internações, complicações e mortes decorrentes das infecções geradas pela Influenza com a imunização de cerca de 90% dos grupos prioritários. Devem ser vacinados bebês acima de seis meses até crianças de cinco anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e idosos.

Entre a população de risco também estão inclusos indígenas, profissionais da saúde, professores, reeducandos do sistema prisional e funcionários, transplantados, além de pessoas com doenças crônicas, como diabetes e outras de ordem respiratória, cardíaca, renal, hepática, neurológica, entre outras. Estes deverão apresentar o relatório médico com a descrição da doença.

Serviço

Local: Buriti Shopping - térreo

Gratuito