Setor Bueno é campeão em poluição visual

De acordo com o pré-diagnóstico da revisão do Plano Diretor de Goiânia, o Setor Bueno, na Região Sul da capital, é o bairro mais poluído visualmente no município. Os dados são referentes a 2015 e dentre os 38.892 instrumentos de poluição visual cadastrados na cidade, pouco mais de 3.600 está no setor, ficando a frente do Setor Campinas, com 3.266, e Centro, com 2.856. O...