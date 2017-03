Sete toneladas de maconha são incineradas pela polícia

Sete toneladas e meia de maconha foram incineradas em uma empresa no distrito industrial de Rio Verde, no Sudoeste do Estado. A ação aconteceu nesta quinta-feira (23) e foi realizada pelas Polícias Civil (PC) e Rodoviária Federal (PRF).

A droga foi transportada por uma pá mecânica para ajudar na incineração. A maconha foi apreendida no último fim de semana na BR-060. O motorista foi parado pela PRF durante um apoio para a retirada de um caminhão que tombou na rodovia. O entorpecente estava escondido entre sacos de palha e soja. Essa foi a maior apreensão de maconha do ano em Goiás.