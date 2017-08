Sete perguntas para Jalles Fontoura

1 - O que aconteceu com o Rio Meia Ponte este ano? A vazão teve uma queda bem maior que a do ano passado. E a seca está um mês precoce. Os números que a gente tem é que a água do Meia Ponte é suficiente, só que precisa priorizar o consumo humano, e estamos fazendo esse esforço nos reservatórios usados para irrigação. Não existe ainda falta de água em Goiânia, mas ...