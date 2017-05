Sesi Campinas realiza campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro de Goiás nesta sexta

A Escola Sesi Campinas realiza nesta sexta-feira (12) a 16ª edição da campanha "Doe Sangue, Doe Vida". O projeto, pelo 5° ano consecutivo, conta com a parceria do Hemocentro de Goiás (Hemogo).

Entre às 8h30 e às 15h, nove macas adquiridas pelos alunos por meio de doações receberão voluntários. A expectativa do projeto em 2017 é arrecadar cerca de 300 bolsas de sangue.

Brindes serão oferecidos aos participantes da campanha em bingos e sorteios. Apresentações culturais serão realizadas no pátio da escola e também para os doadores que aguardarem na fila. O projeto mobiliza na escola, além dos estudantes, todo o corpo de professores, coordenação e diretoria.

De acordo com o Hemogo, a quantidade de sangue coletada no dia do "Doe Sangue, Doe Vida" é suficiente para atender a demanda de 60 hospitais em Goiás durante três dias.

A Escola Sesi Campinas fica na Rua Geraldo Ney, n° 662, no Setor Campinas, em Goiânia.

QUEM PODE DOAR?

Confira os requisitos básicos para fazer a doação de sangue: