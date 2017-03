Servidores municipais da educação participam de protesto em Goiânia

Um grupo de cerca de 500 servidores municipais de educação realiza uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (8), em frente à Secretaria de Educação de Goiânia, no Setor Leste Universitário. O Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed) faz uma Assembleia Geral com indicativo de greve.

Segundo o Simsed, a manifestação acontece contra o descaso e ao desrespeito da prefeitura aos direitos dos trabalhadores da educação. Os servidores reivindicam melhoria na data-base de administrativos, auxiliares e professores.

De acordo com o sindicato, profissionais de mais de 150 unidades escolares, dentre escolas municipais e CMEIs, fecharam as portas hoje para participar do protesto. A Secretaria Municipal de Educação disse que o funcionamento das unidades segue normal.

Ao G1 Goiás, a Secretaria Municipal de Educação informou que a administração do órgão vai receber representantes do protesto para discutir as demandas da categoria.

A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar estão no local, mas a manifestação segue pacífica. A PM estima que participam do ato cerca de 300 pessoas.