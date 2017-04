Servidores em greve ocupam prédio da Secretaria de Educação de Goiânia

Em greve desde o último dia 11 de abril, professores e servidores administrativos ocupam, nesta quarta-feira (26), a sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME).

O grupo reivindica valorização profissional e melhorias nas escolas. Em nota enviada ao G1 Goiás, a SME informou que pediu reintegração de posse do prédio e disse que “tem mantido negociações com representantes da categoria legalmente constituída e está aberta ao diálogo desde o início da atual gestão”.

A secretaria afirmou ainda que tem garantido melhorias nas unidades. Entre as condições citadas estão “chamamento de 45% dos aprovados no concurso público; pagamento do piso salarial nacional dos professores, conforme estabelece a Lei nº 11.738/208; repasse direto para instituições no valor de R$ 5 milhões para manutenções; além de definir que a data-base dos administrativos será concedida retroativamente a janeiro desde ano”.