Servidores da Saúde na capital ameaçam parar atendimento

Funcionalismo alega atraso no pagamento dos salários de dezembro. No período, a pasta da Saúde recebeu R$ 55 milhões em repasses do governo federal

Cristiano Borges

Ontem pela manhã, mais de 300 servidores realizaram manifestação no Paço e cobraram uma solução