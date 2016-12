Servidores da saúde de Goiânia protestam e reclamam de atraso no pagamento de salário

Um grupo de servidores da saúde faz uma manifestação no Paço Municipal, em Goiânia, nesta quinta-feira (29), reivindicando o pagamento do salário do mês de dezembro, que ainda não foi efetuado. Apesar da situação, o protesto segue de forma pacífica.

Segundo a Guarda Municipal, o grupo está do lado de fora do prédio e irá aguardar até as 17h para uma reunião com o secretário de Gestão de Pessoas de Goiânia, Paulo César Fornazier. No entanto, a assessoria da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) informou que provavelmente o grupo não será recebido pelo secretário.

Se acordo com a assessoria da Sefin, o pagamento dos servidores da saúde é repassado mensalmente pelo Governo Federal direto para a Secretária de Saúde e com isso os trabalhadores teriam que conversar diretamente com o secretário municipal da saúde, Fernando Machado.

O secretário municipal de saúde, Fernando Machado, afirmou ao POPULAR que o dinheiro repassado pelo Governo Federal é destinado ao pagamento das rubricas e que a quitação da folha dos servidores é de responsabilidade da prefeitura.