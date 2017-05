Servidores da educação encerram greve e escolas de Goiânia retomam atividades na próxima terça (23)

Os servidores municipais de educação se reuniram em assembleia nesta quinta-feira (18), e decidiram encerrar a greve da categoria em Goiânia. Desde abril, várias unidades da capital aderiram à paralisação.

O vice coordenador geral do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (SIMSED), Valmer Medeiros, disse que a maioria votou para que o movimento fosse interrompido e os trabalhos retomados.

Segundo ele, a prefeitura ofereceu reajuste no piso salarial dos profissionais e o pagamento retroativo, como manda a lei. A gestão municipal também acelerou o processo de contratação dos concursados e prometeu rever as estruturas físicas das escolas e CMEIs de Goiânia.

No entanto, o vice coordenador explica que as demandas da classe são muito maiores do que as poucas medidas apresentadas pela administração municipal. “A luta continua”, afirmou Valmer.

A Prefeitura de Goiânia enviou comunicado, informando que foram adotadas medidas de valorização dos profissionais da área e na próxima terça-feira (23), todos os centros de educação infantil e escolas vão retomar as atividades em horário normal de funcionamento.

Leia na íntegra nota enviada pela prefeitura:

“As medidas adotadas pela Prefeitura de Goiânia para valorização dos profissionais da Educação resultaram no fim da greve dos professores e funcionários administrativos da rede municipal. O grupo de profissionais que estava em greve definiu, em assembleia realizada hoje, 18, a suspensão da paralisação. Com a decisão, o atendimento nas escolas municipais e centros de educação infantil volta à normalidade a partir de terça-feira, 23. A reposição dos dias letivos será acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) para garantir que a carga horária e dos dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sejam cumpridos. O movimento grevista atingiu 5% das unidades educacionais municipais.”