Servidores da CGM confirmam irregularidades em contrato com a Trana para gestão de fotossensores

Três servidores da Controladoria Geral do Município (CGM) foram ouvidos nesta segunda-feira (8) pela Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), na Câmara Municipal de Goiânia. Eles confirmaram a existência de irregularidades no contrato de licitação vencido pela empresa cearense Trana para a gestão de fotossensores na capital, em 2010.

Foram ouvidos pela CEI o engenheiro Paulo Eron Duarte de Oliveira, auditor da CGM desde 2008, e as servidoras Lorena Takahashi Costa e Ieda Salvador Silva Ramos. Paulo Eron foi responsável por emitir um parecer do processo de licitação. Lorena e Ieda assinaram o parecer emitido.

O presidente da Comissão, vereador Elias Vaz (PSB), afirmou que houve superfaturamento e duplicidade de pagamentos relacionados ao contrato. Segundo ele, a CEI buscará indicar os responsáveis e as razões pelas quais os gestores da SMT não suspenderam os repasses irregulares e a Controladoria não enfatizou a recomendação para acabar com os pagamentos.

A Comissão aprovou durante a reunião a convocação da engenheira Tatiana Leal, chefe da Divisão de Fiscalização de Obras da CGM. O encontro ainda será agendado. Também foram aprovados requerimentos à Trana para que envie documentos sobre gastos com contratos e vínculos empregatícios. O Tribunal de Contas do Município (TCM) também deverá enviar à CEI cópias do processos de dois Aditivos ao contrato com a Prefeitura efetuados em 2015 e 2016. já que o período de licitação previa o prazo de 2010 a 2014.