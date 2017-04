Servidor público de Goiânia que pedalar de casa até o trabalho vai ganhar folga mensal

Um projeto proposto nesta terça-feira (4) quer conceder uma folga ao servidor público de Goiânia que pedalar de casa para o trabalho.

Iniciativa do vereador Kleybe Morais (PSDC), se aprovado, o 'Vou de Bike' será aplicado apenas à Câmara Municipal e em caráter experimental. Segundo informações, a medida não valerá para funcionários terceirizados.

Para ter direito a folga, o servidor deverá se cadastrar e preencher lista de freqüência a cada dia que for ao trabalho de bike. Após 20 dias completos, o trabalhador solicitará o beneficio a seu superior imediato, que ajustará as folgas de acordo com a escala de trabalho do departamento.