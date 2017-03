Servidor invade reunião e atira em procurador-geral e promotor do Ministério Público

Um servidor invadiu nesta sexta-feira (24) a sede do Ministério Público do Rio Grande do Norte e atirou no procurador-geral adjunto, Jovino Pereira Sobrinho, e o promotor de Justiça Wendell Beetoven Ribeiro Agra.

Jovino Pereira Sobrinho levou dois tiros no abdômen e o promotor foi atingido pelas costas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o atirador é o servidor Guilherme Wanderley Lopes da Silva, de 44 anos, que invadiu uma reunião por volta das 11h30 e efetuou os disparos. O suspeito fugiu em um veículo modelo Polo de cor prata. Testemunham teriam ouvido outros cinco tiros no estacionamento.

A PM fez buscas pela região, mas não encontrou o Guilherme Wanderley. As investigações ainda não sabem a motivação do ataque.

O promotor baleado, Wendell Beetoven, atua no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).