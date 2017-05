Servidor da Comurg é preso suspeito de matar e esconder o corpo da namorada em Goiânia

O servidor público Kleber de Sousa Prado, de 53 anos, foi preso suspeito de matar, mutilar e esconder o corpo da namorada Ana Luiza de Sousa, de 35 anos, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil (PC), o funcionário da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) confessou que matou Ana Luiza, no dia 27 de abril de 2017, em casa, no Parque Amazônia, porque ela não queria continuar com o relacionamento. “O servidor da Comurg alegou que foi um crime passional, por ciúmes, pois a namorada não tinha mais interesse nele”, disse o delegado Danilo Proto.

Ana Luiza foi morta a facadas, teve uma mão e os dedos da outra arrancados e também o couro cabeludo arrancado. O corpo foi abandonado em Senador Canedo. “O intuito dele era dificultar a identificação da vítima. Mas ela foi reconhecida por uma tatuagem que tinha e por outras características corporais”, explicou o delegado.

Depois do crime, o suspeito foi preso em um rancho a beira de um lago na cidade de Planura (MG). Quando foi preso, ele confessou o crime e levou os policiais no local onde escondeu o corpo da vítima. Ele está preso preventivamente na Delegacia Estadual de Investigação de Crimes (Deic), e vai responder por feminicídio. A pena pode chegar a até 30 anos de prisão.

A Comurg informou à TV Anhanguera que não vai comentar o caso.