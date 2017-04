Serviço reservado tem atuação questionada

A morte do adolescente Roberto Campos da Silva, de 16 anos, após ter a casa invadida por policiais militares descaracterizados acabou expondo, e colocando no centro do debate, a atuação do serviço reservado da Polícia Militar, a chamada PM2. Na decisão judicial que determina a prisão preventiva dos policiais acusados, o juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, da 7ª Vara Crim...