Serviço de bicicletas públicas compartilhadas pode chegar até Aparecida de Goiânia

O projeto de compartilhamento de bicicletas públicas, iniciado em Goiânia no final do ano passado, pode chegar até Aparecida de Goiânia em 2017.

Em reunião realizada nesta terça-feira (9), a Prefeitura da cidade e a Unimed Goiânia, empresa que patrocina a iniciativa na capital, deram início às conversas sobre a implantação do serviço.

Em Goiânia, existem 15 estações com dez bicicletas cada uma. Os interessados podem alugá-las, pela internet, pagando R$ 4 por dia, R$ 8 ao mês, R$ 35 por semestre e R$ 70 ao ano. Basta se cadastrar no site do GynDebike, da Prefeitura de Goiânia. As bicicletas ficam disponíveis para os usuários das 6h às 22h, por uma hora de segunda à sábado e por 90 minutos aos domingos e feriados.